Мы делаем работу страхового агента удобнее

Раньше, чтобы продавать страховые полисы, необходимо было подписывать договоры с каждой страховой компанией. Так было до появления маркетплейсов, как InsSmart.

В 2018 году мы выстроили прямые партнерские отношения с ТОП-страховыми компаниями и предоставили возможность любому человеку продавать полисы по всей России и получать вознаграждение с продаж.

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