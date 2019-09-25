Лучшие страховые 
агенты выбирают 
INSSMART

Маркетплейс, где есть все для комфортной работы и заработка на рынке электронного страхования. От Е-ОСАГО до страхования животных — все в одном кабинете.

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Сравнить предложения Оформить полис Поиск предложений, осталось... Ожидание оплаты Мой баланс: 17 000 ₽ Подняли КВ и проходимость 5 звезд

Мы делаем работу страхового агента удобнее

Согласие Коронавирус Мафин Сравнить цены Восстановить КБМ Ипотека Согласие Коронавирус Мафин Сравнить цены
Сравнить цены Верна Абсолют Вознаграждение ОСК Согаз Сравнить цены Верна Абсолют Вознаграждение
Ренессанс Тинькофф Проходимость Недвижимость Повышенное КВ Ренессанс Тинькофф Проходимость Недвижимость
Альфастрахование Росгосстрах Ежедневные выплаты Не сегмент Макс Е-ОСАГО Альфастрахование Росгосстрах

Мы делаем работу страхового агента удобнее

Раньше, чтобы продавать страховые полисы, необходимо было подписывать договоры с каждой страховой компанией. Так было до появления маркетплейсов, как InsSmart.

В 2018 году мы выстроили прямые партнерские отношения с ТОП-страховыми компаниями и предоставили возможность любому человеку продавать полисы по всей России и получать вознаграждение с продаж.


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Широкий выбор продуктов

Автострахование Ипотека Недвижимость Животные Коронавирус

Зарабатывайте на полисах Е-ОСАГО и КАСКО

Оформляйте полисы Е-ОСАГО и КАСКО онлайн для любого водителя, автомобиля или региона. Зарабатывайте комиссионное вознаграждение и выводите деньги в любое время.

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Занимайтесь ипотечным страхованием

Расширьте список продуктов, на которых вы зарабатывайте. Продавайте комплексную страховую защиту ипотечных рисков для финансовой защиты своих клиентов.

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Предлагайте клиентам страхование квартиры

Вы можете застраховать ваших клиентов от ограбления, затопления, пожаров, взрывов, перепадов напряжения и стихийных, природных бедствий.

Предлагайте клиентам страхование домашних питомцев

Страхование домашних питомцев с выплатой на карту за лечение и круглосуточной ветеринарной помощью от квалифицированных врачей онлайн.

Обезопасьте клиентов и их семьи

Оформляйте полисы, которые позволят получить компенсацию в случае диагностирования инфекционного заболевания или смерти в результате инфекционного заболевания.

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Лидирующие страховые компании

ПариИнгосстрах
РосгосстрахВСК
РенессансСогласие
ИнгосстрахЗетта
ТиньковМакс
РосгосстрахАбсолют
АльфаВерна
ОСКСогаз
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Мы обо всем позаботились

Просто продавайте полисы и зарабатывайте

Зарабатывайте до 35% от стоимости одного полиса
Будьте уверены за подлинность полисов и безопасность данных ваших клиентов
Находите выгодные цены и наибольшее вознаграждение Сравнивайте и выбирайте предложения от лидирующих страховых
Будьте уверены за подлинность полисов и безопасность данных ваших клиентов
Выводите деньги, когда хотите Моментально, ежедневно на карту или счет в банке
Зарабатывайте до 35% от стоимости одного полиса
Задавайте любые вопросы поддержке — ответим всегда, быстро и с заботой
85-90% денег от страховых, мы отдаем вам Остальные деньги вкладываются в удобство вашей работы

Для кого подходит сервис?

Страховым агентам
Вебмастерам
Бизнесу

INSSMART — это маркетплейс, где есть все для комфортной работы и заработка на рынке электронного страхования. Продавайте страховые полисы и получайте вознаграждение.

Как зарабатывать
Страховым агентам
Вебмастерам
Бизнесу
Агенты

Результаты агентов INSSMART

Агенты

87% агентов сообщают об увеличении дохода и росте клиентской базы благодаря широкому выбору страховых продуктов для продаж. Это позволяет комплексно закрывать потребности клиентов.

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Люди об INSSMART

Здесь агенты делятся своими впечатлениями и опытом

Инсмарт продвинутая страховая платформа, в которой удобно работать! Сравнивая с другими платформами очень удобное заполнение данных, все автоматизированнно. Вы предлагаете акции, например по восстановлению КБМ. Акция по Альфа страхованию. Такие акции ни одна платформа не проводит. В наше время после 05.09.20 стало актуально завезти полис в одной системе, нежеле тратить время на вбивание всех данных в разных страховых компаниях. Хочется чтоб и не сегмент проходил более успешно, если вы подключите доступы через регионы Крым, Осетия....будет наложено доступное страхование и грузовых и такси.

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Элла Буштрук
Московская область

Платформа супер! Ранее до обновлений, были недочёты, после обновления все супер, все молодцы кто над этим трудился 👍🏽👍🏽👍🏽

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Яна Мехедова
г. Ангарск

Все отлично работает!перешел с другой площадки и не жалею.Кв больше,выплаты на карту без задержек.надеюсь не испортится сервис.

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Никита Анатольевич
г. Санкт-Петербург

Здравствуйте, все работает отлично:) По любым вопросам всегда можно позвонить, расскажут и объяснят что и как нужно сделать.. Выплаты так же вовремя

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Maria Andreevna
г. Санкт-Петербург

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Александр Дедусенко
г. Ростов-на-Дону

Выплачивают вовремя и отличное кв по ск 👍🏻

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Дария Медер
г. Санкт-Петербург

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Ольга Овчинникова
г. Уфа

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Гармышева Евгения
г. Санкт-Петербург

Сегодня сделала первый полис на этой платформе. Спасибо, очень довольна, так как в решении мелких проблем мне помогал оперативно мой куратор Андрей) Спасибо))) Очень ждем страхование , хотя бы категорий А и С(о категории Д - пока молчу) и хорошо бы, конечно перегоны))) либо, чтобы была возможность самому Страхователю вносить какие-либо изменения через свой Личный кабинет на сайте страховой компании, так как на месте агентства и филиала отказываются вносить изменение по водителям, мотивируя тем, что им это запрещено(((

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Валентина Сидорова-Соломина
г. Санкт-Петербург

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Игорь Цехновицер
г. Волжский

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Кристина Величко
г. Ставропольский край

Платформ очень хорошая удобная, ребята тоже молодцы всегда готовы ответить и помочь решить тот или иной вопрос, по поводу кв выплата день в день была как и говорили

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Владимир Яблонский
г. Курджиново

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Любовь Усачева
г. Екатеринбург

Уже 4 месяца я с вами.КВ мне как всегда почтой России выслали))).Росгосстрах так и не оформляется, к сожалению приходится изменять с другими....ограничения по году выпуска ТС надо уменьшить...хотя бы до 1982. Также хотелось бы уже краткосрочные полисы оформлять.Ну и конечно другие категории ТС (А,С,Д и тракторы).

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Софья Логинова
г. Санкт-Петербург

Испробовал множеств платформ. Есть много похожих, но свой выбор остановил на этой. Отличная команда. По хорошему добавить категории ТС и выплаты раз в неделю или в две.

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Артем Коновалов
г. Курджиново

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Дорофеева Ольга
г. Хабаровск



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